I migranti si gettano in mare pur di raggiungere Lampedusa

Migranti che si gettano in mare per raggiungere la terra ferma, mentre i turisti scattano foto e si fanno selfie. Le immagini della diciannovesima giornata trascorsa da Open Arms in attesa di entrare in un porto sicuro sono drammatiche.

Questa mattina un naufrago si è tuffato in acqua e ha provato a raggiungere Lampedusa a nuoto. È stato recuperato dalla Guardia costiera e si è rigettato in mare pur di non tornare sulla Open Arms. A seguire il suo esempio altri nove migranti che hanno provato a raggiungere la riva a nuoto. Sono poi stati recuperati e portati a terra, dove sono stati visitati dai medici del poliambulatorio.

#openarms ULTIMORA : Una decina di #migranti si sono lanciati a mare e sono stati recuperati dai soccorritori della @guardiacostiera e @GDF . Portati tutti a terra per principio del non respingimento. A bordo la tensione è alle stelle @openarms_fund @RaiNews pic.twitter.com/0np4efxv3B August 20, 2019

In seguito altri 5 naufraghi si sono gettati in acqua e sono stati portati a Lampedusa raccolti dalla Guardia costiera, che in caso contrario avrebbe compiuto un respingimento, in violazione delle leggi del mare. La situazione a bordo è sempre più tesa, una donna ha avuto un attacco di panico. Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, è da poco atterrato sull'isola “per riportare la calma” dato che “la situazione sulla nave Open Arms è esplosiva”. Nove migranti erano stati trasferiti a Lampedusa la scorsa notte per problemi di salute.