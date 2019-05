La risposta del Cav. a Toti e la data delle elezioni in Grecia

DALL'ITALIA

Di Maio processato da alcuni suoi parlamentari. M5s in bilico. “La sua generosità che lo porta a fare contemporaneamente tre o quattro lavori va rivista”, ha detto il senatore Gianluigi Paragone. Per il capogruppo alla regione Lazio Roberta Lombardi: “La responsabilità in capo a un solo uomo è deleteria”. Tramestio anche in Forza Italia, Berlusconi criticato da Giovanni Toti risponde: “Chi lascia FI non va da nessuna parte”.

“Siamo pronti a portare la flat tax in Parlamento e in Cdm”, ha dichiarato il vicepremier, Matteo Salvini, in una diretta Facebook.

Il M5s attacca la Lega sul caso Rixi. “Si deve dimettere in caso di condanna”, ha detto l’esponente del M5s, Stefano Buffagni.

Fca vuole includere Nissan e Mitsubishi nell’alleanza con Renault. “Grande rispetto per le due aziende”, ha scritto il presidente di Fca, John Elkann, in un intervento martedì sul quotidiano Nikkei.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,50 per cento. Differenziale Btp-Bund a 284 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO