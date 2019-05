Il mutuo di Siri e Istanbul che ripeterà il voto

DALL'ITALIA

La procura apre un’inchiesta su un immobile acquistato da Siri. Il sottosegretario leghista avrebbe comprato una palazzina a Bresso, vicino a Milano, attraverso un mutuo di 585 mila euro aperto con una banca di San Marino. “La procedura dell’acquisto è regolare e trasparente”, ha detto Marco Luca Perini, il capo della segreteria di Siri.

“Mercoledì in Cdm si ricomporrà tutto, non andremo alla conta sulle dimissioni di Siri”, ha detto il premier Giuseppe Conte ai cronisti.

Berlusconi si sente “molto meglio”. L’ex premier è stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato negli ultimi giorni.“Ho pensato di essere arrivato alla fine del girone”, ha detto Berlusconi.

La procura chiede 9 anni per Mannino nel processo di appello sulla trattativa stato-mafia. “Le accuse dei giudici di Palermo sono prive di ogni fondamento”, ha detto l’ex ministro della Dc, già assolto in primo grado.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -1,63 per cento. Differenziale Btp-Bund a 256 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

Wall street ha aperto in calo dopo le dichiarazioni di trump che ha minacciato domenica con un annuncio su Twitter di alzare al 25 per cento i dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi e di imporne di nuovi su altri 325 miliardi di dollari di merci. Borse asiatiche ed europee in grande calo.

Istanbul ripeterà il voto. Lo ha stabilito la Commissione elettorale accogliendo i ricorsi delle forze a sostegno del presidente Erdogan dopo la vittoria alle elezioni amministrative del candidato di opposizione.

Orbán non sosterrà Manfred Weber per la presidenza della Commissione Ue per le sue “dichiarazioni contro l’Ungheria”. Il primo ministro ungherese lo ha annunciato durante la visita di Heinz-Christian Strache, leader della Fpö, a Budapest.

È uscito il rapporto Onu su clima e biodiversità che indica che milioni di specie animali e vegetali rischiano l’estinzione.

È nato il figlio dei duchi di Sussex, è un maschio.