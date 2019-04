A Roma l'Anpi sfila al grido “Palestina libera”

Ancora una volta divisi, l'Anpi e la Comunità ebraica di Roma hanno celebrato il 25 aprile a Roma. "Ci abbiamo provato a marciare insieme – ha detto la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello – ringrazio il Pd, i sindacati, ma non è stato possibile. Non ci rinunciamo e continuiamo a ricordarlo anche a chi non ci vorrebbe". E insieme all'Anpi, a pochi metri dal Rome War Cemetery, su Viale del Campo Boario, in coda al corteo hanno sfilato anche manifestanti "pro Palestina". Uno striscione, decine di bandiere e cori.

"Ogni anno a Milano il 25 aprile la Brigata ebraica sfila alla manifestazione organizzata dall'Anpi. A Roma questo non si riesce a fare – ha commentato a margine della manifestazione Stefano Parisi – L'Anpi qui è ancora condizionata da atteggiamenti antisemiti appartenenti ad una certa sinistra che non consentono alla Brigata ebraica di sfilare alla manifestazione. E' intollerabile. Va combattuto il fascismo, l'antisemitismo e qualunque forma che privi la libertà di manifestare".