Per Cantone lo “sblocca cantieri” non è corretto

DALL'ITALIA

Nuovo scontro tra Lega e M5s sul figlio di Arata. Il Corriere della Sera ha rivelato che il figlio del faccendiere indagato assieme al sottosegretario Armando Siri sarebbe stato assunto da Giancarlo Giorgetti alla presidenza del Consiglio. “La domanda che ci poniamo è se Salvini fosse a conoscenza di tutto questo”, ha scritto il M5s in una nota: “Deve chiarire tutti gli aspetti”. “Federico Arata è una persona preparata”, ha risposto la Lega.

“Il ‘Salva Roma’ non mi convince”, ha detto il capogruppo leghista in Campidoglio, Maurizio Politi: “La Raggi non è in grado di amministrare la città”.

Cantone contro lo “sblocca cantieri”. “La norma non è corretta”, ha detto il presidente dell’Anac intervenendo a Radio Capital: “Non credo che servirà davvero a sbloccare gli appalti”.

“Il sovranismo non minaccerà l’Ue”, ha detto il capo dello stato, Sergio Mattarella, in un’intervista a Politique Internationale.

Borsa di Milano. Ftse-Mib - 0,20 per cento. Differenziale Btp-Bund a 256 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO