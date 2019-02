Formigoni scrive dal carcere: “Grazie a tutti gli amici”

Sono le sue prima parole da quando, lo scorso venerdì, si è presentato spontaneamente al carcere di Bollate. Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, ha inviato una lettera al mensile Tempi. Un semplice ringraziamento a tutti quelli che, in questi giorni gli hanno inviato messaggi di sostegno e stima.

“Vi prego di pubblicare, magari anche più di una volta, queste mie parole, perché i messaggi che mi arrivano sono proprio tanti – scrive l'ex governatore della Lombardia –. Ringrazio tutti gli amici e le persone che in questi giorni mi stanno facendo pervenire lettere, telegrammi, cartoline, mail di sostegno e di stima. Non riuscirò mai a ringraziarvi personalmente come vorrei. Vi ringrazio e vi saluto tutti tramite Tempi. Ciao”.

Poi una postilla: “Comprendete bene che da parte mia ogni parola in più sarebbe fuori luogo. A voi auguro buon lavoro e buona battaglia”.

Qui di seguito alcuni degli articoli pubblicati dal Foglio sulla vicenda Formigoni:

Formigoni, la politica e quei 18 anni che valgono Chi è entrato nel carcere di Bollate? Un tipo in giacche bizzarre? Non direi, anche se la Milano cresciuta con l'ex presidente della Regione Lombardia ora finge nulla

18 anni di governo della Lombardia, spiegati Parla Nicola Sanese, capo della struttura organizzativa della Regione con Roberto Formigoni. Sussidiarietà, autonomia, sanità, scuola, lavoro. Perché è un modello che vale