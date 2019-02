Le dimissioni dell'assessore all’Ambiente di Roma e la crisi nel Labour

DALL'ITALIA

Il governo francese rifiuta l'invito di Salvini. Il ministro dell’Interno aveva chiesto “un incontro col mio omologo francese per chiedere di rispedire in Italia 15 terroristi”. “Nessuno mi convoca”, ha risposto il ministro dell’Interno di Parigi, Christophe Castaner. Il vicepremier, Luigi Di Maio, ha detto al Monde: “Il popolo francese è il nostro riferimento, vogliamo collaborare”.

“Prima o poi mi faranno vedere i numeri dell’analisi costi-benefici sulla Tav”, ha detto Salvini.

Cala la produzione industriale in Italia. La flessione è stata dello 0,8 per cento lo scorso dicembre e del 5,5 per cento nel 2018. “C’è una seria difficoltà di tenuta economica”, ha scritto l’Istat nella sua nota.

Montanari si è dimessa dalla giunta Raggi. L’ex assessore all’Ambiente lo ha deciso dopo la bocciatura del bilancio Ama del 2017.

Borsa di Milano. Ftse-M ib -0,65 per cento. Differenziale Btp-Bund a 288 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO