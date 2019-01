Scontro nella maggioranza per il destino dei migranti. Il vicepremier di area M5s, Luigi Di Maio, ha detto ieri di essere pronto ad accogliere donne e bambini della Sea Watch 3 e della Sea Eye, le navi umanitarie ferme nelle acque territoriali di Malta. . Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Possiamo inviare cibo e medicine a bordo. Ma chi scappa dalla guerra arriva in Italia in aereo, non con i barconi”.

Secondo Frontex, il numero di migranti che ha attraversato il Mediterraneo nel 2018 per raggiungere l’Italia è sceso dell’80 per cento rispetto al 2017.

Ipotesi commissariamento Inps e Inail prima della scadenza dei vertici. E’ una opzione in discussione al governo.

“Valutiamo il ricorso alla Consulta” sul decreto sicurezza, ha detto il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.

La questura di Palermo smentisce la presenza di agenti della Digos nell’anagrafe del comune.

Indagato l’ultrà del Napoli che avrebbe investito il tifoso dell’Inter, Daniele Belardinelli, lo scorso 26 dicembre.

Un italiano è scomparso dal Burkina Faso. L’architetto Luca Tacchetto, di 30 anni. Era partito per fare il volontario.

Borsa di Milano. FtseMib +3,3 per cento. Differenziale Btp-Bund a 268 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,14 sul dollaro.

DAL MONDO

La Fed potrebbe cambiare idea sui tassi di interesse se la Borsa dovesse scendere ancora. Jerome Powell, presidente della Federal Reserve ha detto che è disposto “ad ascoltare il messaggio degli investitori” e di essere “paziente”. Secondo Powell al momento però non ci sono le condizioni per un cambio di rotta perché la crescita dell’economia americana continua a essere “continua e moderata”.

Il presidente americano, Donald Trump, ha minacciato di prolungare lo shutdown “per mesi o anche anni”, se non gli verrà concesso il denaro per la costruzione del muro al confine.

L’Onu contro il processo Khashoggi. Per le Nazioni Unite il tribunale istituito in Arabia Saudita per giudicare i colpevoli della morte del giornalista, editorialista del Washington Post, “non è sufficiente”.

C’è stato un attacco hacker in Germania contro i politici tedeschi. Sono stati rubati dati, numeri di telefono e file di centinaia di esponenti politici di varie fazioni, inclusa la cancelliera Angela Merkel.

La polizia tedesca ha arrestato tre uomini accusati di aver fatto esplodere una bomba davanti a una delle sedi dell’AfD in Sassonia.

Il governo francese ha accusato i gilet gialli di “cercare l’insurrezione”. I manifestanti hanno annunciato nuove proteste per questo fine settimana.