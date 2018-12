Che cos'è successo nel 2018

6 gennaio, vanno in scena i primi Golden Globe del dopo Weinstein

Abiti neri e femminismo di protesta ai Golden Globe. Nero all’orizzonte anche per le scene di sesso. Arrivano le regole di comportamento e gli “intimacy directors”. Un sermone obamiano rilancia l’avventura politica di Oprah Winfrey: la presentatrice si è trovata cucita addosso una candidatura per acclamazione popolare dopo il suo discorso per il premio Cecil B. DeMille alla carriera.