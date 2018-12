A Roma ci sono stati scontri tra i tifosi dell'Eintracht e la polizia

Giovedì sera a Roma ci sono stati disordini, scontri e lanci di petardi tra tifosi della Lazio e dell'Eintracht Francoforte intorno allo stadio Olimpico. I sostenitori della squadra tedesca hanno tentato di entrare dalla parte dello stadio riservata ai tifosi laziali, quella da ponte Ponte Duca D'Aosta verso nord. Alcuni tifosi dell'Eintracht Francoforte sono stati fermati dalla polizia.

"I tifosi venivano dal lungotevere e si dirigevano verso il Ponte della Musica, con la polizia avanti e dietro, quando hanno iniziato a lanciare oggetti vari e bombe carta contro i celerini – racconta all'Adnkronos uno dei condomini che ha assistito a tutta la scena – A quel punto la polizia ha caricato, spingendo il gruppo più violento in direzione del Centro Apple Bagnetti e del bar Metropolita. Ne è nato un parapiglia, con tanto di tavolini buttati all'aria. Poi alcuni di loro sono stati messi a terra e bloccati dagli agenti, altri sono scappati e una decina sono riusciti a infilarsi nel palazzo, approfittando del portone che era stato aperto casualmente dalla portiera proprio in quel momento". "Si sono addentrati nel palazzo – prosegue il testimone –, poi sono scesi per le scale fino al seminterrato. Poi è arrivata la polizia e li ha accompagnati fuori".

Un'altra parte della tifoseria, giunta a Roma per la partita d'Europa League, hanno trascorso il pomeriggio in piazza del Popolo lasciando a terra bottiglie rotte, cartacce e cibo sparso.