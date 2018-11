La firma del protocollo sui rifiuti e Berlino contro i sauditi

DALL'ITALIA

“Il programma di governo non cambia”, ha detto Tria al termine della riunione dell’Eurogruppo, aggiungendo però che c’è “la volontà di discutere”. “Il deficit adottato può piacere o no, negli ultimi dieci anni solo l’anno in corso l’Italia ha avuto un deficit minore del 2,4 per cento, è uno dei più bassi della storia italiana, la Francia ha sempre avuto un deficit più alto”, ha sottolineato il ministro dell’Economia.

“La procedura d’infrazione europea sui conti? Non mi preoccupa”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio.

Firmato a Caserta il protocollo sui rifiuti con lo scopo di “tutelare la salute delle popolazioni della Terra dei fuochi”, ha detto il premier Conte. “Ci piacerebbe chiamarla ‘Terra dei cuori’”, ha aggiunto.

“Quota 100 si farà, eviterei allarmismi”, ha detto Luigi Di Maio replicando alle perplessità del presidente dell’Inps, Tito Boeri.

“Discutiamo sul decreto sicurezza”, hanno chiesto venti deputati del M5s in una lettera inviata al capogruppo Francesco D’Uva.

Borsa di Milano. FtseMib -0,29 per cento. Differenziale Btp-Bund a 321 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,14 sul dollaro.

DAL MONDO