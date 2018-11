Salvini sugli inceneritori e Acosta riammesso alla Casa Bianca

DALL'ITALIA

Gli studenti manifestano contro il governo in 70 città italiane. I contestatori hanno bruciato le bandiere di Lega e Movimento cinque stelle in Piazza del Duomo a Milano. Alessio Bottalico, uno degli organizzatori, ha detto: “Nella manovra non c’è un euro in più sull’università e sul diritto allo studio”.

Gli inceneritori li faremo, senza ceppa, ha detto il vicepremier Matteo Salvini a “Nemo”. Il leader del M5s, Luigi Di Maio, ha risposto: “Mi dispiace che Salvini abbia creato tensioni nel governo. La questione non è nel contratto”.

I paesi ad alto debito seguano le regole fiscali, ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, allo European banking congress.

Marco Travaglio condannato di nuovo per diffamazione contro Tiziano Renzi. Dovrà pagare 50 mila euro come risarcimento al padre dell’ex premier.

Il nuovo commissario dell’Asi (Agenzia spaziale italiana) è Piero Benvenuti, professore di Astrofisica all’Università di Padova.

Borsa di Milano Ftse-Mib -0,14 per cento. Differenziale Btp-Bund a 312 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,14 sul dollaro.

DAL MONDO