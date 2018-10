Ci sono diversi morti per l'alluvione a Carcassonne

È salito a 13 morti il bilancio delle vittime causate dalle piogge torrenziali e inondazioni che da ore colpiscono il dipartimento dell'Aude, nel sud della Francia, nella zona di Carcassone. Le piogge violente sono iniziate nella notte tra domenica e lunedì. Nella zona è scattato l'allarme rosso dalle 6 e la piena ha raggiunto un livello senza precedenti dal 1891. Il livello raggiunto dalle acque a Trebes, nella Valle di Aude, non si riscontrava dal 1891, e "non è distante dai sette metri", ha indicato il servizio Vigicrues. Nell'arco di cinque ore, "tra i 160 e i 180 millimetri di acqua sono caduti sull'agglomerato di Carcassonne", secondo il prefetto, mentre anche in queste ore continua ancora a piovere nel sud della Francia.