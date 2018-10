Un'inondazione improvvisa a Maiorca ha fatto diversi morti

Oggi sull’isola spagnola di Maiorca c’è stata un’inondazione improvvisa che ha causato nove morti. Secondo la Guardia Civil ci sono sei dispersi, mentre tre sono i feriti e più di 200 i residenti evacuati. La situazione ha coinvolto soprattutto la città di Sant Llorenç des Cardassar, a circa 60 chilometri dalla capitale Palma, dove l'intensità delle piogge ha causato l'esondazione del torrente Ses Planes, solitamente asciutto, che ha devastato l'area urbana. Le immagini pubblicate sui media locali mostrano decine di auto spazzate via dall’inondazione, strade trasformate in fiumi e case allagate. Tra le vittime ci sono due turisti inglesi, morti dopo che il taxi in cui si trovavano è stato inghiottito dall'inondazione sul lato orientale dell'isola.