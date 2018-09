DALL'ITALIA

Trovato l’accordo sul Def: rapporto deficit/pil al 2,4 per cento. L’intesa è arrivata in tarda serata, al termine di un vertice del governo. “Siamo soddisfatti: è la manovra del cambiamento”, dicono Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Il decreto Genova è arrivato al Quirinale per la firma di Mattarella. La Ragioneria dello stato ha approvato le coperture. Verranno stanziati 30 milioni per i prossimi tre anni e Autostrade dovrà farsi carico delle spese per la ricostruzione. Il commissario straordinario sceglierà “uno o più operatori” per effettuare i lavori e Autostrade è stata esclusa dalla gara.

Morti di morbillo due adulti in Sicilia. Entrambi erano non vaccinati.

Aumenta il costo di gas e luce. Da ottobre il prezzo medio dell’energia aumenterà del 7,6 per cento.

Approvate le dimissioni di Andrea Mura, deputato del M5s, espulso dal suo gruppo parlamentare perché accusato di assenteismo.

Il gip ordina nuove indagini su Carlo Tavecchio. L’ex presidente Figc era stato accusato di molestie da Elisabetta Cortani, dirigente di calcio femminile.

Borsa di Milano Ftse-Mib -0,62 per cento. Differenziale Btp-Bund a 236 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO