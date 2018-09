I tedeschi non si sono fatti influenzare dal Dieselgate, né dalle inchieste legate alle emissioni delle loro auto. Lo scandalo che ha rivelato come le maggiori compagnie automobilistiche in Germania truccavano i dati relativi all'inquinamento non ha prodotto alcun cambiamento significativo. Anzi, secondo Politico.eu, i cittadini tedeschi hanno continuato a comprare macchine e i profitti delle aziende incriminate (Volkswagen, Porsche, Mercedes, Bmw) sono cresciuti a livelli record.

E anche la notizia di questa settimana secondo cui la Commissione europea sospetta una collusione tra le aziende auto per ostacolare lo sviluppo di nuove tecnologie contro le emissioni, difficilmente cambierà la percezione dei cittadini. I tedeschi, infatti, ignorano le responsabilità delle aziende automobilistiche e sono piuttosto preoccupati da quello che stanno facendo i politici.

Ma questa storia racconta un paradosso dell'ambientalismo tedesco. I tedeschi si vantano spesso di essere al passo con i tempi su tutte le questioni ecologiche, ma sulle macchine hanno un approccio completamente opposto. Dagli anni '90, in Germania, c'è stato una costante diminuzione delle emissioni, ma l'inquinamento delle auto, che costituisce il 20 per cento del totale, è leggermente aumentato.

Per quanto riguarda poi nello specifico il Dieselgate gli automobilisti tedeschi temono soprattutto che, a breve, possa essere imposto il divieto di guidare macchine diesel. In quel caso, si chiedono, “chi ci rimborserebbe”? Inoltre, nonostante il governo non abbia annunciato né stia lavorando a misure nel merito, milioni di tedeschi temono che possa crescere il numero di città che imporranno limiti alla circolazione.