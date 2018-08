Due persone sono state accoltellate nella stazione di Amsterdam

Un uomo ha accoltellato due persone nella stazione ferroviaria centrale di Amsterdam, prima di essere ferito dalla polizia con un colpo d'arma da fuoco. L'aggressione è avvenuta venerdì pomeriggio poco dopo mezzogiorno. Le forze di sicurezza non escludono il movente personale, anche se non è ancora chiara la relazione tra l'aggressore e i due feriti. "Tutte le piste sono ancora aperte", scrive su Twitter la polizia, che in un primo momento aveva anche riferito sul social network che la stazione era stata completamente evacuata e il traffico ferroviario sospeso in entrata e in uscita. Successivamente ha invece precisato che solo due binari sono stati interdetti ai passeggeri.

Aanleiding steekincident Amsterdam Centraal Station is onderwerp van onderzoek. Daarin wordt alle mogelijke scenario’s meegenomen. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 31 agosto 2018

L'incidente è avvenuto nel tunnel ovest della stazione. Un testimone ha detto al canale olandese At5 che probabilmente l'incidente è avvenuto in coda al banco informazioni del servizio di trasporto nazionale NS. L'aggressore, secondo il testiomne, sarebbe un trentenne e una delle vittime sembra essere un turista. Sia l'aggressore che le due vittime sono stati trasferiti in un ospedale della capitale olandese per ricevere soccorsi.

La polizia ha riferito inoltre che le partenze dei tram dal piazzale all'esterno della stazione sono state interrotte, senza fornire ulteriori dettagli. Ogni giorno nella stazione ferroviaria di Amsterdam transitano circa 250.000 passeggeri.