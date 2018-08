Peggio la satira o un governo che fa satira?

La copertina lascia un po’ a desiderare, “construit par des italiens… Nettoyé par des migrants”. Costruito dagli italiani e spazzato dai migranti, non una gran battuta. Ovviamente lo sfondo è il ponte Morandi. E viene più che altro malinconia, proprio non si ha voglia di stare a pensarlo, che Charlie Hebdo non è più lui, da quel giorno. Ma l’argomento di queste righe non è la satira, né la sua qualità. Difenderemo sempre anche il cattivo gusto, o il poco...

