Salvini a Foggia dopo la strage dei braccianti: “Svuoteremo i ghetti”

DALL'ITALIA

“Svuoteremo i ghetti”, ha detto a Foggia Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno, ieri in visita in Puglia assieme al premier Giuseppe Conte, dopo gli incidenti dei giorni scorsi in cui hanno perso la vita sedici braccianti, tutti stranieri, ha assicurato che l’impegno del governo contro lo sfruttamento del lavoro è prioritario. La Procura della Repubblica di Foggia indaga sull’ipotesi di caporalato.

Si terrà oggi il nuovo vertice di maggioranza sulla legge di Bilancio che conterrà, dicono Lega e M5s, taglio del cuneo fiscale, reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della riforma Fornero.

Alitalia non si può nazionalizzare, ma deve restare vettore italiano. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio ieri in Senato. La scorsa settimana, i commissari avevano rifiutato le offerte di acquisto di EasyJet, Lufthansa e Wizz Air.

La Vigilanza Rai scrive al cda chiedendo di nominare urgentemente un nuovo presidente dell’azienda. “Finché non c’è intesa tra i gruppi, non c’è un presidente”, dice Di Maio.

Serviranno cinque mesi per ricostruire il tratto stradale crollato e danneggiato dopo l’incidente e l’esplosione di lunedì a Bologna. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Il bilancio definitivo delle vittime è di un morto e 145 feriti. Secondo le prime indagini, l’incidente potrebbe essere stato provocato da un colpo di sonno del conducente del tir.

Borsa di Milano. Ftse-Mib+1,27 per cento. Differenziale Btp-Bund a 246 punti. L’euro chiude a 1,16 punti sul dollaro.

DAL MONDO