L'ultima uscita pubblica di Marchionne

L'ultima uscita pubblica dell'ad del gruppo Fca, Sergio Marchionne, risale al 26 giugno 2018 quando a Roma ha partecipato alla cerimonia di consegna di una Jeep Wrangler, attrezzata per il pattugliamento in spiaggia, presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Il manager, nato a Chieti 66 anni fa, aveva tenuto un breve discorso pubblico e aveva voluto concludere il suo intervento aggiungendo un'ultima riflessione per spiegare il perché ci tenesse particolarmente a essere presente quel giorno. "È un motivo più personale – aveva detto – mio padre era un maresciallo dei carabinieri. Sono cresciuto con l'uniforme a bande rosse, nell'Arma ritrovo sempre gli stessi valori che sono stati alla base della mia educazione: la serietà, l'onestà, il senso del dovere, la disciplina, lo spirito di servizio. Per tutti questi motivi è un grande onere e privilegio per me poter consegnare oggi a nome di tutta Fca le chiavi di questa Jeep Wrangler al comandante".