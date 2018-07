A Toronto un uomo ha aperto il fuoco per strada

Domenica sera un uomo armato ha aperto il fuoco a Toronto, uccidendo una giovane donna e ferendo almeno altre 14 persone, una delle quali, una bambina di nove anni, in condizioni critiche. La polizia ha confermato che l'uomo è morto dopo una sparatoria con le forze dell'ordine ma non ha ancora dato informazioni circa il motivo dell'attacco.

La sparatoria è avvenuta su Danforth Avenue, una strada molto frequentata per i suoi caffè e ristoranti nel quartiere greco Greektown, intorno alle 10 di sera, le 4 circa in Italia.

"Stiamo esaminando tutti i moventi possibili e non chiudendo nessuna pista", ha detto il capo della polizia di Toronto, Mark Saunders ai giornalisti.

Un video condiviso su alcuni social network mostra un giovane vestito di nero che spara con una pistola mentre cammina su un marciapiede. Si sentono alcuni colpi e poi le riprese si interrompono.

Toronto Police Chief Saunders has updated media from scene. 14 victims were shot with a handgun. 1 female adult has died. 1 young girl in critical condition. Suspect is dead (not included in 14 victim total) Witnesses call 416-808-2222 Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 ^sm