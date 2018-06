Sparatoria nella sede di un giornale ad Annapolis

Giovedì pomeriggio nella sede della Capital Gazette, il giornale di Annapolis, nel Maryland, c'è stata una sparatoria. La notizia è stata confermata dal Baltimore Sun, che possiede la testata locale. Secondo le agenzie ci sarebbero diversi feriti, ma la polizia non ha ancora fornito cifre ufficiali.

LIVE: Major police response to shooting at Capital Gazette news outlet in Annapolis, MD. https://t.co/YFm0l3gq54 — NBC News (@NBCNews) 28 giugno 2018

Phil Devis, reporter della Capital Gazette, ha tuittato che "un uomo armato ha sparato attraverso la porta a vetri dell'ufficio. Non posso dire che qualcuno sia morto, ma di sicuro non è un bene". Ha inoltre fatto sapere che "non c'è nulla di più terrificante di sentire le persone che vengono colpite, mentre ti trovi nascosto sotto la tua scrivania e poi sentire l'uomo armato ricaricare".

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha fatto uscire le persone rimaste ancora nella sede del giornale. Per il momento non si hanno notizie sull'identità di chi ha sparato.

