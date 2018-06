Le immagini dell'autobus in fiamme a Valle Aurelia

In piazza Pio XI, Valle Aurelia, l'ennesimo autobus prende fuoco: i passeggeri e il conducente sono illesi, fanno in tempo a uscire dal bus della linea 881, dal cui retro iniziano a divampare le fiamme. Arrivano i pompieri. Neanche due ore prima, in viale Mazzini, un altro veicolo aveva subito un guasto e ha iniziato a fumare: "in seguito al bloccaggio della cinghia dell’impianto dell’aria condizionata, si è prodotto del fumo a causa dell’attrito", fa sapere l'ufficio stampa di Atac. "A scopo precauzionale il conducente del bus ha utilizzato l’estintore di bordo. Nessun passeggero è stato coinvolto nell’evento".