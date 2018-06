Tutti i segreti delle Frecce Tricolori

Sono pochi secondi di spettacolo, eppure per preparali la macchina organizzativa si deve muovere con largo anticipo, facendo attenzione ai minimi dettagli. Il loro è uno dei momenti più attesi della sfilata militare, che celebra la Festa della Repubblica: il passaggio delle Frecce Tricolori, una formazione di nove jet militari, segna sostanzialmente l’inizio e la fine delle celebrazioni. A svelarne qualche retroscena è il solista della Pattuglia acrobatica nazionale, Filippo Barbero, nelle Frecce dal 2009: “Per noi il 2 giugno inizia il giorno prima, quando atterriamo nella base di Pratica di Mare. Il capoformazione compie dei voli prova sul percorso della parata, prendendo alcuni punti di riferimento a terra, come palazzi particolarmente grandi e visibili”.

Durante il sorvolo, la concentrazione nell’abitacolo è massima: si vola a distanza di pochi metri l’uno dall’altro, con una tempistica serrata, dettata dal comandante, che dal tetto dell’Altare della Patria, in piazza Venezia, coordina tutti. Compito in cui è aiutato anche dal solista, il decimo pilota, lasciato a terra solo in questa occasione, per permettere ai colleghi di creare una formazione a freccia perfetta, con quattro velivoli a ogni lato del capoformazione.

“Gli aerei attendono fuori dalla visuale per 15-20 minuti, così da comparire al momento giusto”, dice al Foglio Barbero. È una fase di stress, perché ci si gioca tutto in un istante. La fine dell’inno, la fine del “silenzio”: questi sono i momenti precisi in cui passare. E basta sbagliare di pochi istanti perché tutti se ne accorgano”. Nessuna seconda occasione: conversazioni rapide via radio e tempi serrati. Questo il segreto per stupire e impressionare gli spettatori.

Le Frecce Tricolori però non sono solo spettacolo acrobatico. Rappresentano una vetrina per il comparto industriale italiano e per questo sono presenti a diverse manifestazioni aeronautiche in giro per il mondo. Da qui a settembre, per esempio, faranno tappa in Spagna, Gran Bretagna e Polonia. Proprio quest’ultimo paese di recente ha firmato con la Leonardo, l’ex Alenia Aermacchi costruttrice dei jet usati dalla Pattuglia acrobatica, un contratto per la vendita di una dozzina di T-346, i nuovi addestratori appena usciti dalle fabbriche italiane. La commessa, implementata di 4 unità rispetto all’accordo iniziale, si traduce in un guadagno di 115 milioni di euro.

Insomma la Pattuglia acrobatica è un biglietto da visita per il paese, da spendere anche all’estero, dove l’Italia con le proprie forze armate è costantemente impegnata in diverse missioni.