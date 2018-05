Paola Taverna contro Di Maio e l'attentato in Afghanistan. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

L’Ocse rivede al ribasso le stime di crescita del pil dell’Italia nei prossimi due anni. Per il 2018 si prevede un +1,4 per cento, a fronte del +1,5 per cento calcolato nelle precedenti stime. Per il 2019, la crescita attesa scende di due decimali e si attesta all’1,1 per cento. “L’incertezza politica potrebbe avere un impatto sullo sviluppo economico”, dice l’Ocse, che prevede un rallentamento degli investimenti e dei consumi privati.

Paola Taverna contesta Luigi Di Maio. Durante l’assemblea dei parlamentari del M5s, la senatrice chiede al capo politico un maggiore coinvolgimento dei gruppi nella definizione della strategia politica.

“Forse scopriremo che ci hanno fregato. Ma io preferisco passare per brava persona che per furbo”, dice Di Maio in riferimento alle trattative in corso.

E’ “molto pro Europa” la maggioranza degli italiani, dice il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +2,09 per cento. Differenziale Btp-Bund a 275,20 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO