Gli obiettivi di Salvini e Zuckerberg al Congresso. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

Salvini chiede a Di Maio di non porre ultimatum su un eventuale governo di coalizione tra M5s e centrodestra. “Di Maio non può dire o io o niente”, ha affermato il il leader della Lega, secondo cui i tempi per arrivare alla formazione di un esecutivo saranno brevi.

“Il mio obiettivo è la cancellazione della legge Fornero, la riduzione delle tasse, il controllo dei confini, l’espulsione dei clandestini”, ha detto Salvini in merito al programma di un eventuale governo.

Cresce la fiducia dei consumatori a marzo. Secondo l’Istat l’indice è al livello più alto da gennaio 2016. Peggiora invece il dato sulla fiducia delle imprese.

“Nessun rischio per l’Italia” dalle tensioni con la Russia. Lo sostiene l’ad di Eni Descalzi, secondo cui non ci saranno problemi di sicurezza energetica.

Moscovici chiede responsabilità all’Italia, che secondo il commissario Ue deve affrontare “una debolezza di produttività e ridurre il suo debito elevato”.

C’è l’accordo tra Embraco e sindacati per le uscite volontarie. Chi lascia l’azienda otterrà dai 30 ai 60 mila euro.

Tim verso lo scorporo della rete dopo la presentazione del piano all’Agcom.

Borsa di Milano. FtseMib +0,90 per cento. Differenziale Btp-Bund a 128,2 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,24 sul dollaro.

DAL MONDO