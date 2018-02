Il Tap sotto scorta

A tutte le iene, agli “agenti provocatori” e agli epigoni del giornalismo democraticamente abbaiato: c’è una formidabile occasione per un vero servizio giornalistico, come si dice, dal basso e sul territorio, e oltretutto parte della fatica l’ha fatta ieri il Sole 24 Ore con il gran reportage “Tra gli operai Tap nel cantiere della paura”. Una storia di lavoro e lavoratori, di investimenti e denari pubblici, dunque come Embraco, però al contrario. In Piemonte dipendenti incatenati ai cancelli per lavorare....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.