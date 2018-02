L'esercito a Rio e l'incontro Gentiloni Merkel. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

“Delle larghe intese si discutera’ dopo le elezioni”, ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che non esclude un suo nuovo impegno al governo: “Io farò il mio dovere come ho sempre cercato di farlo in questi anni”.

“L’Italia avrà un governo stabile e non populista”, ha sottolineato Gentiloni in un incontro con la cancelliera Merkel.

L’utile di Eni ha superato i 3 miliardi di euro nel 2017. Lo ha comunicato l’amministratore delegato del gruppo petrolifero Claudio Descalzi, secondo cui “le prospettive sono eccellenti”.

“L’Italia è a un bivio” secondo il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che propone un piano per reperire e impiegare 250 miliardi.

Parma sarà capitale della cultura italiana nel 2020. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.

Autogrill Italia non è in vendita. Lo precisa la compagnia in una nota.

Borsa di Milano. FtseMib a +1,34 per cento. Differenziale Btp-Bund a 128,2 punti. L’euro chiude in calo a 1,24 sul dollaro.

DAL MONDO