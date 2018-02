La firma del contratto degli statali e il budget di Trump. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

Sorpresa per il blocco della piattaforma dell'Eni nel Mediterraneo da parte della marina turca è stata espressa dall’amministratore delegato della compagnia, Claudio Descalzi: “Non ci aspettavamo che accadesse perché siamo assolutamente molto dentro l’Economic zone di Cipro. Probabilmente la tensione è salita per altri motivi”.

L’industria italiana andrà bene nel 2018. A sostenere la tendenza positiva saranno le prospettive sui mercati internazionali dove, secondo Prometeia e Intesa Sanpaolo, l’euro forte inciderà poco sull’export.

C’è un accordo tra Abi e Confindustria firmato a Palazzo Chigi per promuovere le nuove misure di recupero crediti.

E’ stato siglato il contratto degli statali, lo scatto sarà attivo a partire da marzo.

“Mai con il M5s o il Pd”. Giorgia Meloni, leder di FdI, chiude alle larghe intese.

Borsa di Milano. FtseMib +0,77 per cento. Differenziale Btp-Bund a 127,10 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,22 sul dollaro.

DAL MONDO

Donald Trump ha presentato al congresso il suo budget dal valore di 4,4 mila miliardi di dollari. Sono previsti numerosi tagli nei programmi federali come Medicare e un incremento delle spese militari.

Vanessa Trump, moglie di Donald Trump Jr, è stata ricoverata in ospedale dopo aver aperto una busta che conteneva una polvere bianca non identificata. Secondo la polizia non è grave.

Tsipras vuole un’inchiesta su Novartis. Il premier greco chiede di istituire una commissione parlamentare sulle tangenti che l’azienda farmaceutica svizzera avrebbe versato a politici greci di spicco.

Si dimette la vicedirettrice di Oxfam. Penny Lawrence si è assunta “piena responsabilità” per il comportamento dello staff in Ciad e ad Haiti, che avrebbe invitato prostitute in alberghi pagati dalla Ong.

Saakachvili espulso verso la Polonia. L’ex presidente georgiano, entrato illegalmente in Ucraina per contestare il potere locale come dissidente politico, è stato arrestato a Kiev e poi espulso.