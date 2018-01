La candidatura di Tajani e il bilaterale Trump Netanyahu. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

Berlusconi lancia la candidatura di Antonio Tajani. “Sarebbe una bellissima scelta, molto stimata a livello europeo – ha detto il leader di Forza Italia – Con gli alleati ne abbiamo parlato, ma prima dobbiamo vincere”. Giorgia Meloni però ha risposto: “Sarà il candidato di FI non di Fratelli d’Italia. Sto facendo campagna per essere io presidente del Consiglio dei ministri”.

“Il fascismo non ha avuto meriti”, ha detto il presidente della Repubblica. Durante la celebrazione al Quirinale della Giornata della memoria, Sergio Mattarella ha definito le leggi razziali “una macchia indelebile nella nostra storia”.

Stefano Parisi si candida nel Lazio. Il centrodestra presenta l’ex direttore generale di Confindustria alle elezioni regionali che si svolgeranno il 4 marzo.

Tim fa ricorso sul Golden power alla presidenza della Repubblica. Il decreto dà al governo poteri speciali su società ritenute strategiche.

32 ordinanze contro gli Spada a Ostia. Al clan viene contestata anche l'associazione a delinquere di stampo mafioso.

Fca raddoppia gli utili nel 2017 e segna una crescita del 93 per cento. Il fatturato però non soddisfa gli obiettivi degli analisti.

Borsa di Milano. FtseMib +0,41 per cento. Differenziale Btp-Bund a 134,40 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,25 sul dollaro.

DAL MONDO

Trump ha chiesto ai palestinesi di negoziare con Israele, come condizione per mantenere gli aiuti economici americani. Il presidente, in un incontro bilaterale con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, a Davos, ha aggiunto che grazie alla sua decisione su Gerusalemme, i negoziati di pace potranno concentrarsi su altro: “Gli israeliani vogliono fare la pace come i palestinesi”, ha detto, spiegando di avere un “eccellente piano” per la risoluzione del conflitto.



Gli Stati Uniti potrebbero restare nel Tpp, il trattato commerciale transpacifico, se l’accordo venisse cambiato in meglio. Lo ha detto il presidente Donald Trump in un’intervista alla Cnbc.

Jp Morgan trasferirà 4.000 dipendenti dal Regno Unito a causa della Brexit, se questa porterà a un cambiamento di regole e accordi commerciali tra Londra e Bruxelles. Lo ha detto il ceo della banca d’affari, Jamie Dimon.

13 persone sono morte in Mali, dopo che il veicolo civile su cui viaggiavano è saltato in aria a causa di una mina. Il bus era entrato in una zona al confine con il Burkina Faso dove è attivo lo Stato islamico.

Venerdì iniziano i negoziati in Germania tra socialdemocratici e cristiano-democratici, che devono trovare un accordo per il nuovo governo di Grande coalizione.

L’America contro le sigarette iQOS. La Food and Drug administration americana ha deciso che Philip Morris non potrà sostenere che le sue sigarette iQOS, elettroniche ma con vero tabacco, riducono i rischi per la salute.