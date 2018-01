Maestro.it, una piattaforma online per coltivare la (tua) passione

Roma. Il fenomeno dei programmi televisivi per cercare talenti in ogni campo, dal canto alla cucina, ormai spopola da anni. Per qualche motivo chi vi partecipa ha "qualcosa da dimostrare" a qualcuno o "vuole mettersi alla prova". E a tutti, si presume, le luci della ribalta piacciono molto. Ma se invece di esporsi come talenti si potesse capire se una strada fa per noi apprendendo dai migliori maestri nel campo? E' anche questa la filosofia di una nuova piattaforma online, maestro.it, con la quale ciascuno può apprendere direttamente da professionisti, degli artigiani della propria arte, made in Italy ovviamente.

La scrittura e la narrazione da Valerio Massimo Manfredi. Dallo chef stellato Gennaro Esposito i segreti della cucina. Da Rossella Brescia l'arte di stare sul palcoscenico, di usare il corpo e la voce per comunicare a un grande pubblico. Dal pittore spagnolo Pedro Cano l'acquerello. Maestro.it vende un percorso virtuale che permette all’utente di approfondire tecniche e metodologie per coltivare le proprie passioni, migliorare i propri talenti e magari farne una professione. Inoltre è possibile incontrare i Maestri e avere da loro consigli attraverso un forum.

Il progetto è nato da un'idea del compositore Cristian Carrara, 40 anni, che è l'amministratore delegato di maestro.it, ed è stato Segretario nazionale dei Giovani delle Acli e fondatore e primo portavoce del Forum Nazionale dei Giovani, piattaforma di organizzazioni giovanili italiane. A Carrara si sono uniti altri manager in qualità di soci Francesco Delzio, executive vice president del Gruppo Atlantia, Enrico Orrù, amministratore delegato di Noviservice Srl, Andrea Prezza, project manager e business analist, Davide Rota, amministratore delegato di Linkem Spa e Francesco Sortino, chief marketing officier Linkem Spa.

Maestro.it può cambiare il modo in cui ciascuno scopre o coltiva il suo talento, in privato, per soddisfazione personale, o ricevendo la possibilità di farlo in regalo, comunque imparando dai migliori maestri, altrimenti inaccessibili.