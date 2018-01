Padoan pronto a candidarsi e le proteste iraniane secondo Rohani. Le notizie del giorno in breve

“Roma non puo’ permettersi questa emergenza rifiuti”, ha detto il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti. Dopo il “no” del comune allo smaltimento in Emilia Romagna, il Campidoglio ha chiesto aiuto all’Abruzzo. “Vogliamo conoscere i termini della questione”, ha risposto il presidente della regione Luciano D’Alfonso. “Tempi, quantità e cosa stanno facendo per riorganizzarsi”.

Padoan è disposto a candidarsi. Il ministro dell’Economia ha detto di essere disponibile a una eventuale candidatura nelle liste del Partito democratico.

Ci sono tre offerte per Alitalia. I commissari del governo dovranno scegliere la migliore entro la prossima settimana e avviare una negoziazione in esclusiva.

L’Antitrust boccia la strategia del gas. Il corridoio per la liquidità, secondo il documento sulla Strategia energetica nazionale, sarebbe stato costruito sui gasdotti che, attraverso la Svizzera, portano in Italia il gas del mare del Nord.

Sequestro per scuole a rischio sismico. La Cassazione ha stabilito che i sindaci non potranno opporsi alla confisca perché “i terremoti non sono prevedibili”.

Hanno scioperato i docenti della scuola primaria e dell’infanzia contro la sentenza del Consiglio di stato sui non laureati.

Borsa di Milano. FtseMib a +0,3 per cento. Differenziale Btp-Bund a 154,8 punti. L’euro chiude in calo a 1,19 sul dollaro.