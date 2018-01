Venezia, rubati i “Tesori dei Moghul e dei Maharaja”

Questa mattina sono stati rubati alcuni gioielli della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja”, ospitata a Palazzo Ducale a Venezia. L'allarme è scattato questa mattina alle 10 e si calcola che il valore doganale dei monili corrisponde ad alcune decine di migliaia di euro ma quello reale è di qualche milione. La mostra era stata inaugurata a settembre e si sarebbe conclusa oggi.

Gli oggetti, degli orecchini e una spilla in oro, diamanti e platino, sono stati portati via da una teca e il questore di Venezia, Vito Gagliardi, ha detto che è indispensabile capire perché l'allarme sia scattato in ritardo. I ladri che probabilmente sono due secondo le prime indagini hanno avuto la possibilità di aprire la teca “come fosse una scatola”.

La mostra ospita circa 270 oggetti ed è dedicata ai gioielli indiani appartenenti alla collezione al Thani dal XVI al XX secolo.