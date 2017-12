L'unico oroscopo che vi dice come andrà realmente il 2018 segno per segno

Cominciamo con il dire che l'Alfa Romeo vincerà il Mondiale di Formula 1. Tornata dopo anni l'Alfa piazzerà ai primi due posti della classifica i suoi due piloti: Giorgio Luisetti e Giorgio Vertini, entrambi di 51 anni ed entrambi del segno della Bilancia. Dispiace per i comunisti che tengono per la Red Bull.

Per il resto il 2018 andrà così. Più o meno.

ARIETE – Mario Draghi viene confermato alla Bce fino al 2029. Lui ovviamente farà gli interessi dei risparmiatori di questo segno zodiacale siano essi danesi o greci. I comunisti si lamenteranno che l'economia europea sarà basata sullo zodiaco, ma noi della DC ala dura saremo con il governatore. Come fidanzamenti le ragazze di questo segno verranno a sapere che il loro moroso ha detto loro un sacco di balle. Anche il lavoro che fa non è quello che vi ha detto: SVEGLIA.

TORO – Fineco banca si fonda con la Lavazza e insieme diventano il primo titolo come valore della Borsa di Londra. Il merito è tutto di un ad del Toro. La Toblerono cioccolato si fonderà con Sky, sempre per merito di un dirigente del segno dello Scorpione, che però avendo la data falsa sulla carta d'identità è in realtà del Toro.

GEMELLI – Il Parmigiano Reggiano si fonde come azienda con il Grana Padano e con il comune di Padova, anche se non si potrebbe per l'Antitrust. Da Bruxelles mandano una lettera per chiarimenti. Il fatto che tutte e tre i soggetti siano stati fondati sotto il segno dei Gemelli dà il via libera alla fusione. Il titolo vola in borsa. Investite.

CANCRO – Le poste albanesi acquistano il 10 per cento di Acea che a sua volta compra il quotidiano economico dell'Amazzonia: La Pesetas. Anche qui non si potrebbe. Il giornale è infatti il più influente di tutto l'emisfero sud e di solito fa crollare il prezzo del cacao e del legname. Dispiace dirlo ma l'Amazzonia è troppo grande. Noi siamo per tutelare le foreste, ma fino a un certo punto.

LEONE – Tutte le persone di questo segno vengono arrestate. Lo decide l'Onu. Il premier svedese si lamenta, ma il segretario delle Nazioni unite gli risponde: "Scusa, ma a te che te ne frega, non sei di questo segno".

Premier svedese: "No sono dell'ariete".

Segretario Onu: "E allora di cosa ti lamenti. Stai zitto o delibero di farti arrestare in deroga".

VERGINE – L'Eni compra Facebook per cui la sede del social network passa a Vicenza. Sempre a Vicenza vengono trasferiti Instagram, Twitter, YouTube e la Pepsi Cola. Vicenza diventa la più grande sede di multinazionali al mondo. Il legame con l'oroscopo c'è e non c'è, però a questo punto è importante rilanciare l'economia italiana. Con o senza Vergine.

BILANCIA – Purtroppo alcuni comuni con sindaco progressista sono contro le fabbriche. Per protesta in queste città gli abitanti si travestono con il gonnellino di paglia e suonano il tamburo per far ridere i turisti. In queste città la maggioranza dei cittadini sono del segno della Bilancia. Con Saturno contro.

SCORPIONE – La sede della Fiat torna in Italia e acquista il Foglio. A questo punto, senza mancare di rispetto, chiedo uno sconto del 75 per cento sulla 500 XXL, in quanto appartenente al segno dello Scorpione. Quando il Foglio lo ha comprato la Barilla avevo chiesto se potevano regalarmi un motoscafo Riva.

SAGITTARIO – La più potente acquisizione della storia delle transazioni finanziarie verrà fatto sotto questo segno: la borsa di Hong Kong viene acquistata dalla Monge che fa alimenti per cani e gatti. La Monge viene acquistata il giorno dopo dalla catena di alberghi dei Fratelli Palo, che ha 140 mila resort in tutto il mondo. Dopo l'acquisizione i fratelli Palo hanno detto che potrebbero entrare in politica. Ma non penso.

CAPRICORNO – La Tavernello viene comprata dalla General Electric per circa 20 miliardi di dollari. Bruxelles dice che non si può perché "è aiuto di stato". La Tavernello risponde: "Non è vero. Non ci fate incazzare, che altrimenti compriamo la mensa del Parlamento di Bruxelles e ci mettiamo come cuochi solo gente del capricorno che è risaputo che, non per essere razzisti, è meglio facciano lavori di fatica a Beverly Hills". A quel punto il parlamento europeo dà il via libera alla spending review. La Tavernello dove così licenziare proprio i dipendenti di questo segno, che andranno a Beverly Hills e inizieranno la rivolta contro Trump.

ACQUARIO – L'Alaska viene venduta da Trump ai russi. Era già successo il contrario. A causa di questa transazione la Russia deve vendere Gazprom all'Eni che ringrazia. Subito l'Eni trova diversi giacimenti molto belli e completi in Alaska: metà li tiene e metà li cede alla Russia come vuole il regolamento del segno dell'Acquario che non si sa perché ha valore in questo tipo di situazioni.

PESCI – Una Lamborghini viene data come pegno d'amore ad Anna Valle e a Luisella Costamagna. La prima accetta, la seconda no. Le indagini del caso dicono che la macchina risulta rubata. Tutti i nati nel segno dei Pesci sono considerati colpevoli.

Auguri e buon anno.