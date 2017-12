Un uomo armato ha ucciso una persona e preso degli ostaggi a Mosca

Mercoledì mattina intorno alle 9 un uomo armato ha aperto il fuoco in una fabbrica di dolciumi a Mosca. L'aggressore avrebbe ucciso una guardia, ferito altre tre persone e preso diversi ostaggi, non è noto il numero preciso. La fabbrica dolciaria "Menshevik", in via Ilovaiskaya, nel sud est di Mosca, è stata isolata dalla polizia che sta cercando di mettersi in contatto con il sospettato. L'uomo per ora non ha rilasciato i feriti. Secondo le agenzie di stampa locali sembra che l'assalitore sia un ex proprietario dell'immobile e che la sparatoria sia scoppiata a causa di una controversia sulla proprietà. Si sarebbe trattato presumibilmente di un contenzioso tra aziende: lo ha detto una fonte nel Dipartimento principale del Ministero degli Interni russo a Mosca.