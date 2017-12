Le Femen provano a rubare Gesù Bambino dal presepe di piazza San Pietro

Un’attivista di Femen ha provato a strappare la statua di Gesù Bambino dal presepe in piazza San Pietro, a Roma. La donna si è tolta il cappotto rimanendo in topless, ha scavalcato la transenna e si precipitata sul presepe prendendo in braccio la statua del Bambinello e urlando in inglese "God is woman", ovvero Dio è donna: lo stesso slogan che era dipinto anche sulla sua schiena nuda.

A bloccarla alcuni gendarmi del Vaticano che l’hanno poi arrestata con l’aiuto della polizia. L’incidente è avvenuto circa due ore prima del tradizionale messaggio di Natale di Papa Francesco rivolto a circa 50mila persone presenti nella piazza. La «sextremist» è una venticinquenne ucraina, subito arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, offese a confessione religiosa, tentato furto e atti osceni in luogo pubblico. Denunciata in stato di libertà per concorso nei reati anche una sua connazionale di 22 anni, che l’avrebbe aiutata nell’impresa.