Lo sciopero dei medici e la prima fase dell’accordo Brexit. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

Gentiloni: “Boschi ha chiarito e sarà candidata nel Pd”. “Non mi permetto di dare giudizi sulla commissione d’inchiesta ma mi auguro che le prossime settimane non siano dominate da bisticci sulle banche”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.

“Una lista con il mio nome? Mi pare un’ipotesi poco realistica”, ha detto Paolo Gentiloni: “La mia somiglianza con Dini, grande personalità, è scarsa. Io faccio parte di un partito”.

“Bandire movimenti e partiti violenti”, ha auspicato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al corpo diplomatico ricevuto al Quirinale. Il capo dello stato si è appellato all’unità contro le formazioni che fanno “della violenza e del terrore il proprio credo o strumento di azione”.

Igor “il russo” sarà processato in Spagna dove è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì in seguito a un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine spagnole a Teruel. Nello scontro sono morte tre persone, tra cui due poliziotti.

Nuovo sciopero dei medici fissato per l’8 e 9 febbraio. L’obiettivo, hanno detto i sindacati, è di “portare noi stessi e la sanità tra i temi di una campagna elettorale già avviata”.

Borsa di Milano. FtseMib -0,44 per cento. Differenziale Btp-Bund a 151 punti. L’euro chiude stabile a 1,17 sul dollaro.

DAL MONDO

I leader Ue approvano la prima fase dell’accordo Brexit. Durante il Consiglio europeo di Bruxelles, i 27 capi di stato e di governo hanno riconosciuto che sono stati fatti “progressi sufficienti” sulla fase uno delle trattativa, e hanno dato il via libera alla fase due, dedicata agli accordi commerciali e al periodo di transizione.

Il Congresso ritocca la riforma fiscale in America per rispondere alle richieste di alcuni senatori repubblicani riottosi. Saranno reintrodotti sgravi fiscali per le famiglie con bambini che erano stati eliminati nella precedente versione del testo.

Secondo indiscrezioni di stampa, l’Amministrazione Trump starebbe valutando modi per vietare la vendita di centinaia di aerei di linea all’Iran da parte di Boeing e Airbus, nell’ambito di un’interpretazione più rigida del deal nucleare.

Macron critica la tv pubblica francese. Sul settimanale Express sono trapelate le dichiarazioni del presidente francese su France Télévisions: “È la vergogna della Repubblica”. Macron si riferiva alla qualità dei programmi e alla mala gestione finanziaria dell’emittente.

Primo razzo riutilizzabile per la Nasa. L’agenzia spaziale americana ha lanciato per la prima volta un razzo di SpaceX che era già stato in orbita in precedenza. Il razzo porterà rifornimenti alla Stazione spaziale internazionale.