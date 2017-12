Arrestato a Ostia un dirigente del X municipio per corruzione

"Regali di cemento" è il nome dell'operazione della polizia scattata stamattina a Ostia e coordinata dalla procura della Repubblica di Roma. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto ai domiciliari di un funzionario pubblico, ex responsabile dell'ufficio tecnico dell'edilizia privata del X municipio della capitale. Altri due imprenditori sono indagati, a vario titolo, per i reati di corruzione, abuso d'ufficio, falsità ideologica e millantato credito. Anche per loro è stata applicata un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.