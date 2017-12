Agcom diffida Amazon e Putin si candida per il quarto mandato. Le notizie del giorno, in breve

Dall'Italia

Giuliano Pisapia rinuncia all’alleanza con il Pd. L’ex sindaco di Milano non si candiderà e ha detto che non ci sono i margini per unire le forze a sinistra del Partito democratico in Campo progressista: “Ci abbiamo provato per tanti mesi con entusiasmo”. Angelino Alfano, leader di Ap e ministro degli Esteri, ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni politiche.

Cresce il reddito delle famiglie italiane in maniera significativa e diffusa, ma secondo l’Istat sono in aumento la disuguaglianza e il rischio di povertà.

Agcom diffida Amazon: “Svolgono un servizio postale ma non ne hanno il titolo”. Il colosso di Seattle ha 15 giorni di tempo per mettersi in regola.

Zte investirà in Italia 600 milioni di euro nei prossimi 5 anni per sviluppare progetti di telecomunicazione, reti 5G e smart city.

Boccia chiede di estendere la web tax al commercio elettronico. Il deputato del Pd propone però di ridurre il prelievo dal 6 all’1 per cento della transazione.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,49 per cento. Differenziale Btp-Bund a 142 punti. L’euro chiude in calo a 1,17 sul dollaro.

Dal mondo

Putin si ricandidera’ alle presidenziali del 2018. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato la propria candidatura durante un discorso in una fabbrica di Nizhny Novgorod. Putin è al potere con varie cariche dal 2000, se eletto resterà in carica fino al 2024, il mandato più longevo dai tempi di Stalin.

Sventato un attentato a Theresa May. I servizi segreti britannici hanno detto di aver fermato un terrorista islamico che progettava di uccidere la premier.

La Commissione Ue vuole un ministro europeo per il Budget. Bruxelles ha presentato il proprio progetto di riforma dell’Unione economica e monetaria che sarà discusso nel 2018.

La Turchia ha arrestato 26 sospetti terroristi. Le autorità turche hanno fermato i presunti jihadisti, la maggior parte di nazionalità siriana, legati allo Stato islamico. Recep Tayyip Erdogan è in visita ufficiale in Grecia. E’ il primo viaggio di un capo di stato turco dal 1952.



E’ morto Johnny Hallyday. Il cantante francese aveva 74 anni ed era malato di cancro ai polmoni.