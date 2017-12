Incendio in California, un morto e migliaia di evacuati

Circa 27.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case nel cuore della notte a causa dell'incendio che ha colpito la California meridionale. Diverse migliaia di abitazioni sono state evacuate nelle città di Ventura e Santa Paula, un centinaio di chilometri a nord di Los Angeles. I vigili del fuoco hanno avvertito che le fiamme si si stanno muovendo velocemente e di non essere in grado di contenerle. Alimentato dai forti venti, il fuoco ha investito 12.500 ettari di terreno nel giro di poche ore. Una persona è morta in un incidente stradale mentre cercava di fuggire da un rogo e un pompiere è rimasto ferito. Nell'ottobre scorso, almeno 40 persone sono rimaste uccise negli incendi che hanno devastato parte della regione vinicola della California settentrionale.