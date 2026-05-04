I numeri brevi non fermeranno la coda lunga dello spam telefonico

Funzionerà?

Tante soluzioni, pochi risultati

Il caso spagnolo

Per capire cosa quanto sia difficile intervenire alla radice basta guardare alla Spagna. Dopo un registro delle opposizioni più rigido del nostro, Madrid ha scelto un’altra strada parallela: nel settore energia ha vietato le chiamate commerciali senza consenso esplicito e imposto prefissi dedicati agli operatori. E soprattutto ha messo in discussione il punto decisivo: il contratto. È allo studio una norma che rende di fatto impossibile concludere accordi per telefono. Il contatto può esserci, la firma no. Va fatta in presenza. È una logica diversa: non si certificano solo i buoni, si toglie convenienza ai cattivi. Se il contratto telefonico non vale la fatica, ogni chiamata diventa un costo.