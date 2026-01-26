Le immagini della frana a Niscemi, in video

Il terreno cede su ampio fronte nella cittadina siciliana, dopo il ciclone Harry. Centinaia di case sono inagibili e gli evacuati sono più di mille

Continuano i cedimenti del terreno a Niscemi, cittadina di circa 25 mila abitanti nella provincia di Caltanissetta. La frana prosegue il suo percorso, su un fronte di quattro chilometri che taglia diversi quartieri. Sono oltre mille le persone evacuate a scopo precauzionale fino a questo momento. Per centinaia di persone le abitazioni sono state dichiarate inagibili a tempo indeterminato. Da qualche ora ha ripreso anche a piovere.

La settimana scorsa il sud Italia, e in particolare la Sicilia, era stato travolto del ciclone Harry, una tempesta mediterranea che ha portato una perturbazione estrema con venti fortissimi, piogge torrenziali e mareggiate di eccezionale intensità. Il 16 gennaio c'è stata la prima frana a Niscemi, che aveva interessato un ampio settore del versante ovest dell’abitato. Domenica sera è avvenuto un secondo scivolamento.