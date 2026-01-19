Cosa si sa dello scontro tra due treni in Spagna

L'incidente è avvenuto all'altezza di Adamuz, vicino a Cordova, in Spagna, a causa del deragliamento di uno dei due convogli. Decine i morti

Alle 19.39 di domenica 18 gennaio, all'altezza di Adamuz, vicino a Cordova, in Spagna, due treni ad alta velocità si sono scontrati. I morti sono almeno 39, 170 sono i feriti lievi, 24 quelli gravi, cinque di loro in condizioni critiche.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, a causare la strage sarebbe stato il deragliamento del treno Iryo 6189, partito da Malaga alle 18:40 in direzione Madrid-Puerta de Atocha, agli scambi di ingresso del binario 1 della stazione di Adamuz. Il deragliamento ha portato l'Iryo 6168 sui binari della direzione, lì dove pochi istanti dopo è sopraggiunto un altro treno ad alta velocità a lunga percorrenza, l'Alvia 2384 della Renfe, che viaggiava verso sud da Puerta de Atocha a Huelva. L'impatto è stato violentissimo. La motrice dell'Alvia 2384 ha colpito le carrozze 6 e 7, sfondandole. Il macchinista di questo treno Alvia è tra le vittime dell'incidente, hanno confermato fonti di Renfe a EFE.

La velocità a cui viaggiavano entrambi i treni non è nota, ma, secondo gli inquirenti, quasi certamente viaggiavano a velocità medio bassa. Se l'Alvia 2384 fosse andato alla massima velocità, hanno fatto sapere, sarebbe stata una catastrofe con conseguenze di gran lunga peggiori, dato che almeno 317 persone viaggiavano sul treno Iryo.

L'ipotesi fatta dagli inquirenti è che l'incidente sia stato causato dalla rottura di un giunto che ha creato uno spazio tra due sezioni di binario che via via si è allargato al passaggio dei treni.

Le reazioni

Il responsabile delle infrastrutture ferroviarie spagnole, il ministro dei Trasporti e della Mobilità sostenibile, Óscar Puente, si è recato sui luoghi della strage. Dopo mezzanotte, ha tenuto una conferenza stampa alla stazione di Atocha, dove ha confermato che l'incidente è avvenuto su un tratto rettilineo dei binari, ristrutturato a maggio. "Un incidente molto strano", ha dichiarato il ministro, basandosi sui resoconti degli esperti e dei tecnici di Adif con cui si era incontrato.

Il primo ministro Pedro Sánchez ha dichiarato che l'esecutivo sta collaborando con le autorità competenti e per aumentare i servizi di emergenza per assistere i passeggeri dei due treni deragliati.