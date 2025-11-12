Regionali, dalla Commissione Antimafia la lista degli impresentabili in Campania e Puglia

Sono 16 gli impresentabili risultati in violazione del codice di autoregolamentazione: otto per le regionali e otto per le comunali

La Commissione Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, ha reso nota la lista dei 16 impresentabili alle prossime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto e nei quattro Comuni sciolti al voto, ovvero Monteforte Irpino (Avellino), Caivano (Napoli), Acquaro (Vibo Valentia), Capistrano (Vibo Valentia).

In Campania, sono risultati in violazione del codice di autoregolamentazione 4 candidati: Davide Cesarini, candidato al Consiglio regionale della Campania per la lista ''Democrazia Cristiana con Rotondi Centro per la Libertà', Luigi Pergamo, candidato al Consiglio regionale della Campania per la lista ''Pensionati Consumatori Cirielli Presidente", Maria Grazia Di Scala, candidata al Consiglio regionale della Campania per la lista ''Casa Riformista per la Campania'' e Pierpaolo Capri, candidato al Consiglio regionale della Campania per la lista ''Unione di Centro".

Alle elezioni regionali in Puglia sono quattro i candidati dichiarati impresentabili al Consiglio regionale. Si tratta di tre candidati nella lista Fi-Berlusconi-Partito Popolare Europeo- Lobuono Presidente: Antonio Ruggiero, Paride Mazzotta e Pasquale Luperti e di un candidato per la lista ''Alleanza Civica Per La Puglia: Marcello Cocco.

E sono quattro anche gli impresentabili candidati al Comune di Caivano. Si tratta di Giuseppe Gebiola, candidato al Consiglio comunale di Caivano per la lista “Rinascita e Progresso Caivano 2.0”, Pierina Ariemma, candidata al Consiglio comunale per la lista “Partito Democratico”, già assessore del comune sciolto, Antonio De Lucia, candidato al Consiglio comunale per lista “Caivano Popolare”, già assessore del comune sciolto, Pasquale Mennillo, candidato al Consiglio comunale per lista “Partito Popolare Europeo Forza Italia Berlusconi”, già assessore del comune sciolto.

Inoltre per il Comune di Capistrano (Vibo Valentia) risulta impresentabile la candidatura di Marco Pio Martino, candidato sindaco per la lista “Lista Martino-Rinascita Capistranese”, già sindaco del comune sciolto, la candidatura di Vito Pirruccio, candidato al Consiglio comunale per la lista “Lista Martino-Rinascita Capistranese”, già assessore del comune sciolto.

Infine per il Comune di Monteforte Irpino (Avellino) sono impresentabili i candidati Giulia Valentino, candidata alla carica di sindaco per la lista “Noi per Monteforte”, già assessore del comune sciolto, Martino Santulli, candidato per la lista “Scegliamo Monteforte-Paolo De Falco-sindaco”, già assessore del comune sciolto.