Le immagini del tifone Ragasa: decine di morti e centinaia di dispersi

Uno dei più potenti tifoni degli ultimi anni ha colpito Filippine, Taiwan, Hong Kong e Cina meridionale provocando effetti devastanti: esondazioni di laghi, piogge torrenziali e venti che hanno sfiorato i 195 chilometri orari

Negli ultimi due giorni, uno dei più potenti tifoni degli ultimi anni ha travolto l'Asia orientale con venti che hanno sfiorato i 195 chilometri orari e piogge torrenziali. Ragasa ha colpito le Filippine, Taiwan, Hong Kong e la Cina meridionale, provocando effetti devastanti.

Filippine

Il tifone ha colpito le Filippine lunedì e da allora oltre 25mila residenti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e rifugiarsi in centri di accoglienza, tra gravi allagamenti e danni a infrastrutture e coltivazioni. Tra le vittime – almeno una decina – ci sono anche alcuni pescatori annegati al largo di Santa Ana (provincia di Cagayan).

Taiwan

Secondo le autorità locali, a Taiwan sono morte più di dieci persone, circa una ventina sono rimaste ferite e si contano centinaia di dispersi e oltre settemila evacuati. Nella contea orientale di Hualien, le strade di Guangfu sono state sommerse da un'onda improvvisa che ha distrutto la barriera di un lago artificiale e ha costretto centinaia di residenti a trovare riparo ai piani superiori delle abitazioni. Intanto il governo taiwanese ha attivato piani straordinari di assistenza e ha fatto mobilitare l'esercito per velocizzare le operazioni di soccorso. Le squadre di soccorso stanno cercando di raggiungere le aree montane dove le frane hanno interrotto i collegamenti stradali.

Hong Kong

Nell'isola di Hong Kong, i venti hanno superato i 190 chilometri orari e, per questo motivo, è stato emesso il segnale di allerta più alto: sono state sospese le lezioni e i voli sono stati cancellati. In centinaia hanno cercato rifugio in centri temporanei in ogni città. Il ciclone ha provocato la caduta di alberi, vaste alluvioni urbane e danni strutturali.

Cina meridionale

Il tifone si è spostato poi verso la Cina meridionale: le autorità hanno evacuato quasi due milioni di persone e predisposto la sospensione delle attività in oltre dieci città. La provincia di Guandong aveva già disposto la chiusura delle scuole, delle fabbriche e dei trasporti. Almeno venti sono persone ricoverate in ospedale per le ferite rimediate dal tifone, mentre in centinaia si sono rifugiate nei centri di accoglienza temporanei.