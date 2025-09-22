A Roma lo sciopero per Gaza blocca la tangenziale

I manifestanti hanno deviato il corteo sulla tangenziale est della città bloccando il traffico. Presente la polizia che ha lasciato sfilare la mobilitazione

“Roma sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare”. È questo lo slogan cantato dai manifestanti in tangenziale che hanno preso parte allo sciopero nazionale per Gaza indetto dai sindacati di base. Dopo aver percorso le strade della Capitale da Piazza dei Cinquecento all'Esquilino fino a Porta Maggiore, una parte dei partecipanti ha deciso di deviare il corteo verso la tangenziale est fino all'uscita di Tiburtina.

Presente anche la polizia in tenuta antisommossa: gli agenti hanno chiuso la strada ma non ha fermato il corteo, che conta circa 30 mila persone.

Nella direzione opposta gli automobilisti hanno iniziato a suonare clacson in sostegno alla causa. I manifestanti hanno intonato cori e slogan, sventolando la bandiera palestinese.