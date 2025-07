Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei. Avvertita anche a Napoli

L'evento si è registrato verso le ore 9.14. e si è fatto sentire nel capoluogo campano e in provincia, dalla zona nord a quella est, oltre ai quartieri che fanno parte della zona rossa. Interrotta la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea, ma nessuna segnalazione di danni

Una violenta scossa di terremoto si è registrata ai Campi Flegrei verso le ore 9.14. L'evento bradisismico è di magnitudo 4.0, a una profondità di 2,5 km ed epicentro lungo la costa di Bagnoli Dazio, stando a quanto riferito dall'Ingv. La scossa è stata avvertita a Napoli e in provincia, dalla zona nord a quella est, oltre ai quartieri che fanno parte della zona rossa. Diverse persone si sono riversate in strada. Dopo la prima scossa delle 9.14, ne sono seguite altre due di intensità più bassa, pari a 1,5. Attualmente è in corso una verifica dei vigili del fuoco su un edificio. Non sono stati segnalati danni, “coerentemente con i dati accelerometrici. Sopralluoghi specifici in edifici pubblici proseguono. Ma non ci aspettiamo niente di molto serio", ha fatto sapere l'assessore alle Infrastrutture, mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. Analogamente non c'è stata alcuna segnalazione di danni a persone o cose a Pozzuoli e Bacoli, stando a quanto riferito all'Adnkronos dai sindaci dei due comuni. Al momento sono circa dieci le scosse registrate nel corso dello sciame sismico.

Scossa di #terremoto MD 4.0 registrata da @INGVterremoti alle 9:14 nella zona dei Campi Flegrei a #Napoli. In corso 1 verifica dei #vigilidelfuoco su un edificio [#18luglio 9:30] pic.twitter.com/8ejo6vIHbZ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 18, 2025

Evento sismico ai Campi Flegrei, Md 4.0, 18 luglio 2025https://t.co/DX317Eud02 pic.twitter.com/s55bSnkNae — INGVterremoti (@INGVterremoti) July 18, 2025

A causa del sisma e per effettuare le dovute verifiche alle infrastrutture ferroviarie la circolazione ferroviaria è temporaneamente interrotta sulle linee Cumana e Circumflegrea. Lo ha reso noto l’Eav, l'ente autonomo che gestisce il servizio ferroviario nel territorio, comunicando di aver istituito un servizio bus sostitutivo sulle tratte interrotte. Chiudono temporaneamente al pubblico anche i siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, come fanno sapere dalla pagina Facebook ufficiale.

L'ultimo evento sismico rilevante registrato ai Campi Flegrei risale al 30 giugno scorso: si trattò di un terremoto di magnitudo 4,6 verificatosi alle 12.47, ossia la stessa magnitudo di quella registrata la notte dello scorso 13 marzo, la più violenta degli ultimi 40 anni.