Trasporti, scuola e sanità: chi sciopera l'8 marzo

Si fermano i lavoratori del settore pubblico e privato, di diverse categorie. Gli orari della mobilitazione e i possibili disservizi: cosa sapere

I lavoratori di varie categorie, del settore pubblico e privato, si fermano l'8 marzo. Lo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali quali Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap e interesserà con varie modalità in particolare il settore trasporti.

Trasporti

Per quanto riguarda il comparto ferroviario, la mobilitazioni inizierà alle 21 di venerdì 7, per 24 ore: Fs ha annunciato che potrebbero verificarsi dei disagi e che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. Per i treni cancellati o in forte ritardo (oltre 60 minuti) è possibile richiedere un rimborso dell’importo del biglietto o anche il cambio di biglietto per prendere un altro treno. In questo caso, conviene verificare in anticipo la disponibilità. Qui c'è una lista dei treni garantiti. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app o la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, il sito o l’App di Trenord. oltre alle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti c'è anche il numero verde gratuito 800892021.

Nel trasporto aereo, incrocerà le braccia il personale dipendente pubblico e privato per tutta la giornata dell'8 marzo. Ma verranno garantite due fasce orarie, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere effettuati. Quanto alle autostrade, lo stop è previsto dalle 22 del 7 marzo fino alle 22 dell'8 marzo.

Anche il settore della logistica risentirà della protesta, con gli autotrasportatori che potrebbero fermarsi, generando ritardi nella distribuzione delle merci e impattando la catena di approvvigionamento.

Scuola e università

Anche il mondo dell'istruzione è pronto a mobilitarsi: dall'università alle scuole di grado inferiore. "Si comunica che per l’intera giornata dell’8 marzo 2025 è previsto uno sciopero generale di tutti i comparti pubblici e privati proclamato da Confederazione CUB, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, ADL Cobas e CLAP, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, USB con adesione di USB PI, e uno sciopero di tutto il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca proclamato da Flc Cgil", fa sapere il ministero dell'Istruzione con una nota.

Sanità

Disservizi infine potrebbero verificarsi anche per la sanità, dove potrebbero registrarsi ritardi o cancellazioni sui servizi non urgenti o programmati.