Ciolanka Sbilenca & Co. Le firme false nella petizione filo-russa contro Mattarella

Da protagonisti di barzellette a supporter di Putin. Spuntano nomi da ridere, fra coloro che si scusano con il popolo russo per le parole del capo dello stato a Marsiglia. Ma anche Hitler e il conte Mascetti. Il promotore Lorusso nasconde la lista delle firme

Galina Kocilova, Ciolanka Sbilenca, Vagina Quasinova. Non si tratta delle protagoniste di barzellette d'antan o di un film di Bud Spencer e Terence Hill ma sono solo alcuni dei nomi (naturalmente fasulli) che si nascondono tra gli oltre 30 mila italiani che hanno firmato una petizione filorussa contro le parole del presidente della Repubblica italiana, da oltre una decina di giorni nel mirino "digitale" e diplomatico del Cremlino.

Sergio Mattarella, in un discorso a Marsiglia del 5 febbraio, aveva ricordato il clima di conflitto nel quale si sviluppò il progetto del Terzo Reich in Europa nel secolo scorso, riportando poi la questione all'attualità: “L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”, aveva detto il presidente.

“Invenzioni oltraggiose e blasfeme” secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova., che a metà febbraio ha minacciato conseguenze per l'Italia. Da quel giorno, infatti, un gruppo di hacker filorussi ha iniziato a bersagliare con attacchi Ddos alcuni siti web di banche e compagnie di trasporto del nostro paese. E, sempre il 14 febbraio, il giornalista filo-russo Vincenzo Lorusso, gestore del canale Telegram Donbass Italia e residente a Luhansk, ha promosso una petizione per raccogliere la solidarietà a Mosca da parte di quegli italiani che "non condividono il pensiero del presidente Mattarella". Lo scorso sabato, 22 febbraio, Lorusso ha poi cerimoniosamente recapitato a Zakharova le prime 10 mila firme della petizione. “Un abbraccio tra l'Italia e la Federazione Russa. Noi conosciamo la Storia, gli italiani conoscono la storia e conoscono il sacrificio di 27 milioni di sovietici”, ha commentato il Lorusso. Durante la consegna, Zakharova si è fatta immortalare in lacrime. “Le fotocopie delle firme verranno portati in un museo”, ha promesso a Lorusso, poco prima di intonare “Bella ciao” e abbracciarlo.

Un abbraccio tra l'Italia e la Federazione Russa.



Noi conosciamo la Storia, gli italiani conoscono la storia e conoscono il sacrificio di 27 milioni di sovietici.

I due libri terminano con la celebre citazione di Hemingway

Ogni essere umano che ami la libertà deve più… pic.twitter.com/73r2b9mX2y — Vincenzo Lorusso (Donbass Italia) (@DonbassItalia) February 22, 2025

I firmatari aumentano giorno dopo giorno. Ma scandagliando fra i nomi di chi “desidera scusarsi con la Federazione russa e con tutto il popolo russo” c'è chi ha notato (e prontamente diffuso via social) la presenza di tantissime firme false. Oltre a quelle da barzelletta, ci sono anche le firme di Adolf Hitler e del Conte Mascetti, uno dei protagonisti di Amici Miei, la trilogia di film di Monicelli. Chissà quante altre. Non è possibile verificarlo, al momento, perché Lorusso ha subito bloccato la possibilità di leggere i nomi di chi ha firmato. “L'autore della petizione ha bloccare la possibilità non ha deciso di visualizzare pubblicamente le firme su questa pagina web”, è l'alert che campeggia adesso sul sito che contiene la petizione.

“Vi vedo un po' agitati, calma. Tre screenshot per denigrare una petizione straordinaria?”, ha scritto questa mattina il giornalista su X, sottolineando il fatto che i nomi falsi non rientrerebbero fra quelli consegnati sabato a Zakharova. “I tre screenshot in questione hanno un numero successivo a 10mila quindi non sono nei due libri o elenchi”. Prima di essere inviate al ministero degli Esteri russo, “tutte le firme verranno controllate”, ha aggiunto Lorusso.

Vi vedo un pò agitati, calma.



Tre screenshot per denigrare una petizione straordinaria?



I tre screenshot in questione hanno un numero successivo a 10mila quindi non sono nei due libri o elenchi.



La petizione aveva come obiettivo portare la solidarietà degli italiani al popolo… pic.twitter.com/2DSMXd5sHq — Vincenzo Lorusso (Donbass Italia) (@DonbassItalia) February 25, 2025

Diecimila è lo stesso numero di messaggi di supporto e commenti sui social network che l'ambasciata russa in Italia ha detto di aver ricevuto poco dopo la reazione della portavoce russa alle parole di Mattarella. “E non si tratta di bot o pagine false, come diranno alcuni malintenzionati”, hanno specificato i russi all'agenzia di stato Tass, mettendo subito le mani avanti. “Questa è la reazione di persone specifiche: rappresentanti della società civile, ex diplomatici, personaggi della scienza, della cultura e dell'arte”. Chissà se anche Galina, Ciolanka e Vagina sono fra questi.