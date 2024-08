È crollato nella notte un supermercato a Latiano, in provincia di Brindisi

È crollato nella notte, verso le 4, un edificio di due piani a Latiano, nel Brindisino, che ospitava al suo interno un supermercato. Al momento non si segnalano feriti, anche perché a quell'ora il negozio era chiuso, ma i vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie, anche con l'ausilio di cani molecolari, per escludere l'eventuale presenza di persone. Il rumore dovuto al crollo ha spaventato i residenti che, a decine, sono scesi in strada. A quanto si apprende nel negozio, che vende anche articoli per animali, non ci sono allacci al gas o bombole. L'area in cui è avvenuto il crollo è stata sequestrata dalla procura di Brindisi che ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del cedimento dell'edificio.